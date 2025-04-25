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Общество

Кыргызстан ждет больше волонтеров-преподавателей английского языка

Министерство образования и науки Кыргызстана и Корпус мира подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий совместную приверженность продвижению обучения английскому языку и поддержке профессионального развития учителей в стране.

пресс-службы МОиН
Фото пресс-службы МОиН. Минобразования КР и Корпус мира подписали меморандум о взаимопонимании
По данным пресс-службы ведомства, меморандум укрепляет многолетнее сотрудничество между министерством и Корпусом мира, в том числе в их общей цели по увеличению числа волонтеров по преподаванию английского языка в образовательных организациях республики.

Для справки

С 1993 года более 1 тысячи 350 волонтеров Корпуса мира прошли службу в КР. В настоящее время 44 волонтера по преподаванию английского языка работают в школах по всей республике, а также четыре волонтера по программе экотуризма сотрудничают с местными партнерами для продвижения устойчивого туризма и улучшения навыков владения английским.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327290/
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