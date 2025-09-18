Красочные, но бесполезные? Школьникам раздали тетради, в которых нельзя работать

В 6-й школе Бишкека ученикам раздали новые книги и учебные тетради по английскому языку, выпущенные в этом году Министерством просвещения, но запретили детям писать в них. Об этом сообщила одна из родителей школьников.

По словам женщины, у нее две дочери, одна учится в 5-м классе, другая — в 3-м. Пятиклассникам раздали книги и воркбуки (учебные тетради), а третьеклассникам учебники-практикумы. В них есть специальные задания, где ученикам нужно обводить, подчеркивать, отмечать и писать, но руководство школы запретило это делать.

«Нас строго-настрого предупредили: в них ничего писать нельзя — ни карандашом, ни ручкой. В каком виде раздали, в таком же мы должны вернуть учебники в библиотеку. Самое странное, это же воркбук, у третьеклассников первый год английского — очень много аудиозаданий. Там нужно прослушать запись и обвести/найти, например, «красный цвет» или слово «школа» в ряду слов. Там пунктирные линии, места для обводки и раскрашивания. Как ребенку заниматься? Им же хочется писать — им восемь лет. И как тогда учитель проверяет домашние задания? В тетради это не восстановишь», — отметила мама ребенка.

Для выполнения этого задания детям необходимо взять карандаши синего, красного и зеленого цвета и написать подходящую букву правильным цветом.

Фото родительницы учеников 6-й школы. Учебник-практикум 3-го класса

В этом упражнении ученики должны ручкой или карандашом обвести пунктирные линии, чтобы завершить рисунок.

Фото родительницы учеников 6-й школы. Учебник-практикум 3-го класса

Для запоминания букв, ученикам нужно обвести их ручкой по пунктирной линии.

При выполнении данных заданий в обычной тетради исчезает интерес и энтузиазм ребенка. Одно из упражнений подразумевает прослушать аудио и закрасить кружок правильным цветом. Но из-за запрета работы в воркбуках, ученику придется полностью скопировать текст в обычную тетрадь, нарисовать фигуры и только потом начать закрашивать. Данный процесс будет также замедлять обучение детей.

Родители школьников решили собраться и сделать копии воркбуков, но в типографии им сказали, что печать одной копии обойдется в 1 тысячу сомов, и к тому же они боятся браться за работу из-за авторских прав.

Фото родительницы учеников 6-й школы. Задание в воркбуке 5-го класса, где нужно раскрасить одежду по цветам

«Учебники есть в электронном виде на официальном сайте, но там лишь фрагменты, по 20–30 страниц, полные версии не выкладывают из-за авторских прав. Типография объяснила, что не имеет права размножать материалы — могут прийти претензии от правообладателей. Кроме того, печать этих книг и воркубков — огромная работа: сканировать, оцифровывать, верстать, печатать», — добавила родительница.

В итоге: ни купить, ни распечатать воркбуки нельзя. Учебный процесс идет, английский уже начался, а дети не могут полноценно заниматься.

«Учебники адаптированы для Кыргызстана, но авторы — иностранцы; возможно, из-за этого полные электронные версии не выкладывают. Было бы логично выпускать отдельные воркбуки, которые родители могли бы покупать — как это делают по другим предметам. Например, рабочие тетради по естествознанию в подземке стоят недорого, в районе 260 сомов», — добавила женщина.

Родительница сообщила, что в подземке уже появились неавторизованные копии учебников-практикумов для 3-го класса. Некоторые родители успели приобрести их за 250 сомов.

Однако вопрос остается открытым: зачем печатать книги, в которых содержатся упражнения с раскрашиванием и обводкой, если выполнять задания там же нельзя? Почему нельзя официально выпустить отдельно воркбуки для продажи, когда в подземке уже начали распространяться пиратские копии в обход министерства?

Министерство просвещения ответило 24.kg на эти вопросы. В ведомстве сообщили, что новые учебники рассчитаны на многолетнее использование для экономии бюджета, поэтому чтобы сохранить их качество делать в них записи нельзя. Задания, предполагающие обводку, выделение или раскрашивание, по данным Минпросвещения, дети должны выполнять в обычных тетрадях, которые учителя проверяют дома и в школе. Через такой подход учебники сохранятся для будущих учеников.

При этом в министерстве добавили, что прорабатывается механизм, который позволит родителям приобретать отдельные воркбуки, чтобы использовать их вместо тетрадей. Однако эту возможность министерство рассмотрит уже на следующий год.

«Имущественные права на выпускаемые учебники принадлежат государственному учреждению Издательский дом «Окуу китеби». Мы понимаем, что родителям иногда нужны дополнительные экземпляры. Самостоятельно печатать книги нельзя, но государство централизованно обеспечивает школы готовыми учебниками», — отметили там.

На вопрос, планирует ли Минпросвещения выпустить официальные полные электронные учебники для разгрузки детей от тяжелых рюкзаков, там ответили, что полные электронные версии учебников будут размещены на сайте kitep.edu.kg, но пока доступны только отдельные страницы для ознакомления, чтобы исключить распространение контрафактных копий и гарантировать качество учебников. Полные электронные версии появятся в течение ближайших двух месяцев.