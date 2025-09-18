Английский для экономики: в КР стартовал новый поток программы C5+O.N.E.

Программа C5+O.N.E. запускает пятый поток, расширяя применение английского языка в экономике по всей Центральной Азии. Об этом сообщили ее организаторы.

В новом потоке более 800 руководителей государственных органов и бизнеса, работников некоммерческого сектора и СМИ из всей Центральной Азии будут изучать курс «Английский язык для экономики», знакомиться с американскими экспертами и развивать профессиональные связи.

139 специалистов, представляющих госорганы, частный и гражданский сектор Кыргызской Республики, присоединились к более чем 700 коллегам из всей Центральной Азии во время старта пятого потока программы C5+O.N.E.

«Английский — это язык будущего экономического роста. Язык глобальной торговли, информационных технологий, науки и исследований. Я призываю вас в полной мере воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать английский частью вашего будущего», — заявил посол Соединенных Штатов в Кыргызстане Лесли Вигери.

Девять месяцев участники будут проходить курсы и пользоваться возможностями профессионального развития, направленными на укрепление навыков английского языка, развитие трансграничных связей и подготовку специалистов из Центральной Азии к сотрудничеству с коллегами из других регионов и США.