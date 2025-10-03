12:48
Общество

Центр английского языка Кентского университета откроют в Бишкеке

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики состоялась встреча заместителя министра Нурлана Омурова с профессором Кентского университета (штат Огайо, США), вице-президентом по вопросам глобального образования Фентони Марчелло.

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между вузами Кыргызстана и Кентским университетом. Особое внимание уделили развитию академической мобильности студентов и преподавателей.

По итогам переговоров достигнута договоренность о реализации совместных инициатив, среди которых:

  • организация курсов английского языка для руководителей вузов КР и государственных служащих, как в онлайн-, так и в очном формате;
  • открытие центра английского языка Кентского университета на базе Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова с привлечением преподавателей из Кентского университета;
  • расширение академической мобильности студентов и преподавателей с целью повышения качества образования и углубления международного сотрудничества.

«Достигнутые договоренности открывают новые возможности в целях развития кыргызско-американского образовательного партнерства и создания благоприятных условий для профессионального роста студентов, преподавателей и управленцев вузов КР», — отметили в министерстве.
