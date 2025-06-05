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Общество

British Council объявлен «нежелательным» в РФ. Что ждет тех, кто сдает IELTS

Как говорится в заявлении Генпрокуратуры России, «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку» British Council («Британский совет») «продвигает долгосрочные британские интересы и ценности в сферах образования, культуры и молодежной политики». Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Кроме того, утверждает ведомство, организация «активно пропагандирует и поддерживает запрещенное в нашей стране ЛГБТ-движение».

«Британский совет» — общественная организация, подотчетная МИД Великобритании. Она поддерживает обучение английскому (в частности, участвует в организации тестов IELTS), финансирует международные образовательные программы и развивает культурные связи между Великобританией и другими странами.

Работает более чем в 200 государствах и территориях и имеет офисы более чем в 100 странах, говорится на сайте организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331775/
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