Дайырбек Орунбеков поддержал кыргызстанскую альпинистку, покоряющую Эверест

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков опубликовал пост на своей странице в Facebook со словами поддержки кыргызстанской альпинистки Асель Байбагышевой, которая в данный момент покоряет Эверест.

«Асель Байбагышева — храбрая кыргызстанская женщина с высокой целью. Она единственная представительница женского пола среди покорителей восьмитысячной вершины. Желаем этой смелой женщине счастливого пути и чтобы она подняла над Эверестом флаг Кыргызстана!» — написал он.

Асель Байбагышевой 54 года, в альпинизм пришла в 45 лет. 14 апреля она улетела в Катманду, где начала восхождение на Эверест со стороны Непала.