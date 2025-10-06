11:44
Около тысячи туристов застряли на Эвересте из-за снежной бури

На восточном склоне Эвереста в Тибете почти тысяча туристов и местных жителей оказались заблокированы из-за сильной снежной бури, сообщает Reuters.

Уточняется, что снегопад начался вечером 3 октября и продолжался всю субботу. Согласно уведомлениям в официальных аккаунтах WeChat местной туристической компании округа Тингри, продажа билетов и вход в природный парк Эвереста были приостановлены.

Спасательные работы ведутся на высоте более 4,9 километра, где снег полностью перекрыл дороги к кемпингам. Власти направили сотни спасателей и местных жителей для расчистки завалов. Часть туристов уже удалось эвакуировать с горы.

В это же время в соседнем Непале проливные дожди вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибли не менее 47 человек, разрушены дороги и мосты.
