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Общество

Глава кабмина вручил альпинистке Асель Байбагышевой 500 тысяч сомов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил альпинистке Асель Байбагышевой сертификат на 500 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев тепло поздравил Асель Байбагышеву с историческим достижением, отметив, что ее подвиг является ярким примером для подрастающего поколения и вносит весомый вклад в укрепление международного престижа Кыргызстана.


В свою очередь альпинистка с гордостью передала государственный флаг КР, который она водрузила на Эвересте. Кроме того, она подарила председателю кабмина камень, который лично привезла с вершины горы.

Во время беседы Асель Байбагышева поделилась своими впечатлениями от восхождения и рассказала о трудностях, которые ей пришлось преодолеть.

Отмечается, что Адылбек Касымалиев лично позвонил и поздравил ее после восхождения.

В завершение встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития альпинизма и поддержку горного туризма в стране.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330990/
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