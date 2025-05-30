Глава кабмина вручил альпинистке Асель Байбагышевой 500 тысяч сомов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил альпинистке Асель Байбагышевой сертификат на 500 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев тепло поздравил Асель Байбагышеву с историческим достижением, отметив, что ее подвиг является ярким примером для подрастающего поколения и вносит весомый вклад в укрепление международного престижа Кыргызстана.













В свою очередь альпинистка с гордостью передала государственный флаг КР, который она водрузила на Эвересте. Кроме того, она подарила председателю кабмина камень, который лично привезла с вершины горы.

Во время беседы Асель Байбагышева поделилась своими впечатлениями от восхождения и рассказала о трудностях, которые ей пришлось преодолеть.

Отмечается, что Адылбек Касымалиев лично позвонил и поздравил ее после восхождения.

В завершение встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития альпинизма и поддержку горного туризма в стране.