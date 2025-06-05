Граждан поразило видео с первой кыргызстанкой, покорившей Эверест

Видео с участием Асель Байбагышевой — первой женщины из Кыргызстана, покорившей вершину Эвереста, — привлекло внимание пользователей соцсетей. Она стала специальной участницей модного показа дизайнера Арзубека Вонама и вышла на подиум в оригинальном платье, которое, по мнению зрителей, символизировало одновременно силу и женственность.

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Асель Байбагышева уверенно прошлась по подиуму, продемонстрировав образ, сочетающий в себе спортивное прошлое и тонкий художественный стиль. Зрители называли ее выход «вдохновляющим» и «ярким примером женской силы».

Появление альпинистки на показе стало запоминающимся моментом шоу, объединившим элементы культуры, моды и уважения к достижениям кыргызстанцев.