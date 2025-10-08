16:53
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Происшествия

Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек

На Эвересте в организованные пункты сбора вернулись 580 туристов и более 300 человек обслуживающего персонала, застрявших на горных маршрутах из-за мощного снегопада, который обрушился на регион 4 октября. Об этом сообщили власти тибетского уезда Динжи.

Отмечается, что еще более десяти человек благополучно добрались до лагеря на пути к месту сбора. Местные спасатели доставили туда продукты питания, лекарства, обогреватели, кислородные баллоны и теплые вещи.

Многодневная спасательная операция завершилась успешно. По данным местных властей, туристические группы находились на высоте около 4 тысячи 900 метров.

Ранее сообщалось, что на восточном склоне Эвереста в Тибете почти тысяча туристов и местных жителей оказались заблокированы из-за сильной снежной бури.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346465/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Около тысячи туристов застряли на Эвересте из-за снежной бури
Покоривший Эверест Эдуард Кубатов готовится к восхождению на К2
Никто не верил: как Рысгуль Акимжанова покорила Эверест вопреки всему
Граждан поразило видео с первой кыргызстанкой, покорившей Эверест
Глава кабмина вручил альпинистке Асель Байбагышевой 500 тысяч сомов
Все кыргызстанцы, покорившие Эверест. Кто они и чем занимаются
Вторая попытка завершилась победой. Еще одна кыргызстанка покорила Эверест
Кыргызстанка Рысгул Акимжанова не смогла завершить восхождение на Эверест
Асель Байбагышева после покорения Эвереста вернулась в Кыргызстан
Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой&nbsp;6 (обновлено) В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;рынке и&nbsp;в&nbsp;парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Пострадали жилые дома и&nbsp;соцобъекты Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана сегодня произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня произошло землетрясение
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
16:48
Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек
16:46
Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора
16:41
Обман при покупке угля: в Бишкеке участились случаи мошенничества
16:28
Жуткие кадры: на видео — следы крови и маршрут подозреваемого в двойном убийстве
16:20
Финансовая грамотность через развлечения: как мигрантов учат защищать деньги