Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек

На Эвересте в организованные пункты сбора вернулись 580 туристов и более 300 человек обслуживающего персонала, застрявших на горных маршрутах из-за мощного снегопада, который обрушился на регион 4 октября. Об этом сообщили власти тибетского уезда Динжи.

Отмечается, что еще более десяти человек благополучно добрались до лагеря на пути к месту сбора. Местные спасатели доставили туда продукты питания, лекарства, обогреватели, кислородные баллоны и теплые вещи.

Многодневная спасательная операция завершилась успешно. По данным местных властей, туристические группы находились на высоте около 4 тысячи 900 метров.

Ранее сообщалось, что на восточном склоне Эвереста в Тибете почти тысяча туристов и местных жителей оказались заблокированы из-за сильной снежной бури.