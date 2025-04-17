Администрацию парка Панфилова в Бишкеке оштрафовали на 68 тысяч сомов

Муниципальная инспекция Бишкека оштрафовала администрацию парка имени Панфилова на 68 тысяч сомов по шести статьям. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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В связи с нарушением условий эксплуатации аттракционов и неоднократными предупреждениями со стороны служб мэрия расторгла договор аренды с ОсОО «Детские развлечения» после инцидента с падением девушки с аттракциона.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что парк не соблюдает требования правил благоустройства города в части ежедневной санитарной уборки территории.

С 1 апреля 2025 года с 13.00 аттракционы парка Панфилова временно закрыли для посетителей. Вопрос с фуд-зонам остается открытым, но в ближайшее время после результатов экспертизы концепция парка будет полностью пересмотрена.

Ранее чиновники на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша заявили, что из-за одного случая не стоит закрывать парк полностью. Генеральный директор ОсОО «Детские развлечения» Дмитрий Петров добавил, что парк уже внес арендный платеж в размере 10 миллионов сомов за целый год в декабре 2024-го.

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«Разбирательства могут затянуться. Поставьте определенный срок, пусть разберутся. Дайте уже работать, тем более они оплатили аренду наперед и с субарендатором расторгли договор. Не надо тормозить бизнес. Кого следует, накажите, оштрафуйте и дайте возможность дальше работать», — сказал председатель комиссии Казыбек Эргешов

Напомним, вечером 31 марта в парке имени Панфилова в Бишкеке произошел инцидент. На кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка упала во время движения сооружения. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.