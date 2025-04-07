Почти 5 тысяч случаев кори зарегистрировано в Кыргызстане с начала года

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью на территории Кыргызстана продолжает вызывать обеспокоенность. На 1 апреля в стране зарегистрировано 4 тысячи 872 случая, включая 8 летальных исходов. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, заболевание можно предотвратить с помощью вакцин.

Читайте по теме Вспышка кори. Треть заболевших в Кыргызстане — дети до года

«Корь является одним из самых заразных вирусов, поражающих людей. Приводит к госпитализации и даже смерти из-за осложнений (пневмония, энцефалит, диарея и обезвоживание). Корь может вызывать долгосрочные, изнурительные осложнения здоровья, такие как слепота. Она также может нанести вред иммунной системе, «стирая» ее память о том, как бороться с инфекциями, делая выживших после кори уязвимыми для других заболеваний», — подчеркнули в РЦИ.

Представители центра обращаются к каждому родителю: вакцинация — это не просто медицинская процедура, это забота о здоровье вашего ребенка.

«Вакцинируя своего ребенка, вы не только защищаете его, но и помогаете защищать других детей в вашем окружении, особенно тех, кто не может получить прививку по медицинским показаниям. Мы понимаем, что вопросы безопасности прививок могут вызывать сомнения. Но важно помнить, что вакцинация прошла все необходимые научные исследования и доказала свою эффективность», — добавили медики.

В РЦИ напомнили, что в соответствии с Законом «Об общественном здравоохранении» от 12 января 2024 года отсутствие профилактических прививок может повлечь следующие последствия:

временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения;

временное ограничение в доступе к услугам индивидуальных предпринимателей, предоставляющих образовательные услуги, в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы эпидемии;

отказ в приеме граждан на работу, связанную с высоким риском заражения инфекциями.

За отказ от профилактической прививки, который повлек за собой развитие заболевания у несовершеннолетнего, ответственность несут родители или его законные представители.

Эти меры направлены на защиту здоровья детей и общественного здоровья в целом, подчеркнули в РЦИ.

Отметим, что закон также предусматривает право граждан на отказ от профилактических прививок.

Ранее замминистра образования Лира Самыкбаева заявила, что невакцинированных детей в школу не примут.