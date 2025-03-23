Негативные последствия таяния ледников обсудила в Париже Динара Кемелова

Кыргызская делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных первому Всемирному дню ледников и Всемирному дню воды, которые прошли в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Обсуждались актуальные вопросы научных исследований, обмена опытом, знаниями и технологиями, а также социально-экономические аспекты и негативные последствия таяния ледников для водных ресурсов, устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности. Кроме того, рассмотрены политические решения и вопросы мобилизации финансовых ресурсов для сохранения ледников и реагирования на негативные последствия изменения климата.

Спецпредставитель президента Кыргызстана Динара Кемелова рассказала о глобальных горных инициативах нашей республики, а также о планируемых мероприятиях в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов. Она озвучила ключевые факты о влиянии изменения климата на страну, включая сокращение площади ледников в КР, что подчеркивает актуальность принятия срочных мер на глобальном и региональном уровне.

Участников встречи в Париже пригласили на международную конференцию «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития», которая состоится 24-25 апреля в Бишкеке.

Динара Кемелова и посол Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияз также встретились с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Лидией Брито. Обсуждены перспективы продвижения проектов по сохранению ледников, внедрению системы раннего оповещения, сохранению биоразнообразия и культурного наследия КР, а также по совместному проведению научно-образовательных конференций по горной тематике.