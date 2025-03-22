Скончался казахстанский олигарх Александр Машкевич

Скончался известный бизнесмен, совладелец ERG и Евразийского банка Александр Машкевич. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что в течение последних пяти лет бизнесмен боролся с тяжелым заболеванием — опухолью головного мозга, которая со временем прогрессировала до глиобластомы, одной из наиболее агрессивных форм.

Ранее, в 2023 году, Александр Машкевич перенес операцию и проходил лечение в Германии в Университетской клинике Рехтс дер Изар в Мюнхене. Несмотря на все усилия врачей и проведенную терапию, болезнь продолжала прогрессировать.

Совладелец Eurasian Resources Group (ERG) и Евразийской финансовой компании (ЕФК; владел Евразийским банком и другими финансовыми активами) умер на 72-м году жизни.

Бизнесмен владел ERG совместно с давними партнерами Патохом Шодиевым и семьей Ибрагимовых, а также с правительством Казахстана. Из организационной структуры, представленной на сайте самой ERG, следует, что Машкевичу, Шодиеву и Ибрагимовым принадлежит примерно по 20 процентов акций компании. Еще 40 процентами владеет Министерство финансов Республики Казахстан.

В группу ERG входят «Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод и другие активы.