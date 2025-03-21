США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление. Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили этот вопрос, сообщает газета The New York Times.
По данным издания, президент Украины 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России.
Украинские энергетические эксперты считают идею передачи контроля над атомными электростанциями невыполнимой.
«Во время разговора между Трампом и Зеленским американский президент высказал идею о том, что Соединенные Штаты могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, невыполнимой», — пишет издание.
Ранее глава Минэнерго США Крис Райт в интервью Fox News заявил, что не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под американское управление. По его словам, для этого не потребуется отправлять американских военных в Украину.
Госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в своем совместном заявлении ранее подчеркнули, что переход украинских АЭС под американский контроль «стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».
Телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялся 19 марта — на следующий день после беседы президента США с Владимиром Путиным.
Это был первый разговор лидеров США и Украины после скандала в Белом доме в феврале.
Позже Владимир Зеленский на пресс-конференции уточнил, что в разговоре с Дональдом Трампом обсуждалась только одна станция — Запорожская АЭС.
«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — сказал он.
Напомним, в 2022 году в ходе боев город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября на станции на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.
В РФ неоднократно заявляли, что возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины исключено.