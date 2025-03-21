11:05
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление

США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление. Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили этот вопрос, сообщает газета The New York Times.

иллюстративное
Фото иллюстративное. США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление

По данным издания, президент Украины 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России.

Украинские энергетические эксперты считают идею передачи контроля над атомными электростанциями невыполнимой.

«Во время разговора между Трампом и Зеленским американский президент высказал идею о том, что Соединенные Штаты могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, невыполнимой», — пишет издание.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт в интервью Fox News заявил, что не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под американское управление. По его словам, для этого не потребуется отправлять американских военных в Украину.

Госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в своем совместном заявлении ранее подчеркнули, что переход украинских АЭС под американский контроль «стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялся 19 марта — на следующий день после беседы президента США с Владимиром Путиным.

Это был первый разговор лидеров США и Украины после скандала в Белом доме в феврале.

Позже Владимир Зеленский на пресс-конференции уточнил, что в разговоре с Дональдом Трампом обсуждалась только одна станция — Запорожская АЭС.

«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — сказал он.

Напомним, в 2022 году в ходе боев город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября на станции на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

В РФ неоднократно заявляли, что возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины исключено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323551/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Зеленский согласен на прекращение огня, но просит у Трампа ЗРК Patriot
Переговоры по Украине о прекращении огня продолжатся 23 марта — Белый дом
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: версия Белого дома
Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Украина может отказаться от части территорий в обмен на гарантии безопасности
Перемирие. Госсекретарь США и глава МИД России провели телефонный разговор
Трамп назвал «сарказмом» свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа
Прекращение огня. Кремль прокомментировал встречу Путина и спецпосланника Трампа
Перемирие с Украиной. Белый дом заявил об «осторожном оптимизме»
Прекращение огня. Дональд Трамп отреагировал на заявления Владимира Путина
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
21 марта, пятница
11:00
К юбилею Алыкула Осмонова. Как много вы знаете о жизни и творчестве поэта? Тест К юбилею Алыкула Осмонова. Как много вы знаете о жизни...
10:41
США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление
10:15
Дональд Трамп подписал указ о роспуске Министерства образования США
10:00
Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
09:30
Международный олимпийский комитет впервые в истории возглавит женщина