США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление. Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили этот вопрос, сообщает газета The New York Times.

Фото иллюстративное. США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление

По данным издания, президент Украины 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России.

Украинские энергетические эксперты считают идею передачи контроля над атомными электростанциями невыполнимой.

«Во время разговора между Трампом и Зеленским американский президент высказал идею о том, что Соединенные Штаты могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, невыполнимой», — пишет издание.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт в интервью Fox News заявил, что не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под американское управление. По его словам, для этого не потребуется отправлять американских военных в Украину.

Госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в своем совместном заявлении ранее подчеркнули, что переход украинских АЭС под американский контроль «стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялся 19 марта — на следующий день после беседы президента США с Владимиром Путиным.

Это был первый разговор лидеров США и Украины после скандала в Белом доме в феврале.

Позже Владимир Зеленский на пресс-конференции уточнил, что в разговоре с Дональдом Трампом обсуждалась только одна станция — Запорожская АЭС.

«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — сказал он.

Напомним, в 2022 году в ходе боев город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября на станции на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

В РФ неоднократно заявляли, что возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины исключено.