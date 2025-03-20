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Общество

Миллиард сомов на развитие Кара-Балты. Глава кабмина проверил, как их осваивают

Адылбеку Касымалиеву представили отчет об освоении 1 миллиарда сомов, выделенных на развитие Кара-Балты. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В ходе инспекции глава кабинета министров посетил следующие объекты:

  • муниципальное предприятие «Кара-Балта жол курулуш», которому из выделенных средств предусмотрены строительство асфальтобетонного завода, а также приобретение камнедробильного оборудования и техники для изготовления дорожных знаков;
  • реконструкция центрального стадиона на базе спортивного комплекса «Манас» и гостиницы. Основные строительные работы по реконструкции и капитальному ремонту спорткомплекса завершены. Оставшиеся работы, в частности оснащение беговых дорожек резиновым покрытием, продолжат летом;
  • строительство детского сада, куда направлено 89 миллионов сомов.

Кроме того, в рамках программы развития Кара-Балты предусмотрены:

  • ремонт систем водоснабжения и канализации;
  • реконструкция городских парков;
  • создание муниципального рынка «Кербен»;
  • возобновление производства макаронных изделий в государственном предприятии «Дан»;
  • ремонт внутренних дорог;
  • цифровизация и приобретение общественного транспорта.

Адылбек Касымалиев поручил соответствующим госорганам рационально использовать выделенные средства, а также своевременно выполнить запланированные работы.

Напомним, по инициативе Садыра Жапарова в 2024 году на развитие Кара-Балты выделили 1 миллиард сомов. Такую же сумму получил и Токмак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323501/
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