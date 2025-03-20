Миллиард сомов на развитие Кара-Балты. Глава кабмина проверил, как их осваивают

Адылбеку Касымалиеву представили отчет об освоении 1 миллиарда сомов, выделенных на развитие Кара-Балты. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В ходе инспекции глава кабинета министров посетил следующие объекты:
- муниципальное предприятие «Кара-Балта жол курулуш», которому из выделенных средств предусмотрены строительство асфальтобетонного завода, а также приобретение камнедробильного оборудования и техники для изготовления дорожных знаков;
- реконструкция центрального стадиона на базе спортивного комплекса «Манас» и гостиницы. Основные строительные работы по реконструкции и капитальному ремонту спорткомплекса завершены. Оставшиеся работы, в частности оснащение беговых дорожек резиновым покрытием, продолжат летом;
- строительство детского сада, куда направлено 89 миллионов сомов.
Кроме того, в рамках программы развития Кара-Балты предусмотрены:
- ремонт систем водоснабжения и канализации;
- реконструкция городских парков;
- создание муниципального рынка «Кербен»;
- возобновление производства макаронных изделий в государственном предприятии «Дан»;
- ремонт внутренних дорог;
- цифровизация и приобретение общественного транспорта.
Адылбек Касымалиев поручил соответствующим госорганам рационально использовать выделенные средства, а также своевременно выполнить запланированные работы.
Напомним, по инициативе Садыра Жапарова в 2024 году на развитие Кара-Балты выделили 1 миллиард сомов. Такую же сумму получил и Токмак.