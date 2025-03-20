У памятника Курманджан датке снова нет тюльпанов: что ответил «Зеленстрой»

Тюльпанов, которые каждую весну традиционно радовали жителей и гостей Бишкека у памятника Курманджан датке, в этом году не будет. Читатель прислал в редакцию 24.kg фото ужасного состояния клумб.

«Пару лет назад в центре столицы, у памятника Курманджан датке, все клумбы тоже были убиты — тюльпаны не взошли. Тогда городские чиновники ничего лучшего не придумали, как объяснить проваленную работу... слишком ярким солнцем. Мол, цветы не выдерживают такого света, быстро вянут и поэтому решили их заменить однолетниками. Но спустя год «произошло чудо» — несмотря на солнечный свет, тюльпаны снова появились в тех же клумбах и прекрасно росли. В этом году клумбы опять убиты, хотя осенью здесь высаживали луковицы цветов. Увы, цветения красивых цветов этой весной мы не увидим», — написал он.

В МП «Бишкекзеленстрой» прокомментировали ситуацию ужасного состояния клумб и то, какие меры планируются для их восстановления.

«Хотим пояснить, что основная причина плохого роста тюльпанов в прошлом — это высокая отражательная способность мрамора на данной территории, из-за чего солнечные лучи создают избыточное тепло. В этом году мы планируем высадить цветы в середине апреля и установить капельное орошение для поддержания необходимой влажности почвы. Также на клумбах ведутся соответствующие работы по их восстановлению», — сообщили чиновники.

Пояснения специалистов вызывают еще больше вопросов, потому что буквально в 30 метрах от убитых клумб тюльпаны на том же ярком солнце прекрасно себя чувствуют, о чем свидетельствуют фото читателя.