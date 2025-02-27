Заказать тюльпаны можно по 65 сомов за штуку, как индивидуально, так и оптом для организаций и компаний. Специалисты предприятия помогут в выборе наиболее подходящих вариантов и ответят на все вопросы.

Заказы принимают по адресу: улица Ташкентская, 17 и телефонам: +996701321014, 0312375330.