Общество

В Бишкеке началась высадка тюльпанов. Горожан просят не выкапывать луковицы

Фото пресс-службы мэрии

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» приступило к осенней посадке тюльпанов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, весной 2026 года город украсят 218,5 тысячи ярких и нежных цветов.

«Осенняя высадка проводится заранее, чтобы жители и гости столицы могли в полной мере насладиться красочным весенним цветением. Планируется дополнительно высадить 2 тысячи луковиц различных сортов и оттенков. Новые цветочные композиции появятся в ключевых точках Бишкека: в центральных районах, на кольцевых транспортных развязках, в парках, скверах и на городских клумбах», — говорится в сообщении.

Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденным планом и всеми агротехническими нормами, что позволяет обеспечить обильное и яркое весеннее цветение, формируя выразительный и привлекательный облик городской среды.

МП «Бишкекзеленстрой» обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к зеленым насаждениям: не трогать и не выкапывать луковицы, не повреждать посадочный материал и не препятствовать озеленению.
