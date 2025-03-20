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Общество

Финляндия вновь стала самой счастливой страной в мире, Кыргызстан на 75-м месте

Финляндия в восьмой раз стала самой счастливой страной в мире по версии ООН.

По результатам совместного исследования центра благополучия при Оксфордском университете и Института Гэллапа в тройку самых счастливых государств вошли Финляндия (она возглавляет рейтинг с 2018 года), Дания и Исландия.

Россия с 72-го места поднялась на 66-ю строчку. Германия, Великобритания и США разместились на 22-м, 23-м и 24-м местах соответственно, Украина оказалась на 111-й строчке рейтинга.

Кыргызстан разместился на 75-й строке рейтинга. Узбекистан находится на 53-м месте. У Казахстана 43-е место, у Таджикистана — 90-е.

Отметим, что КР в 2022-м находилась на 64-й позиции.

Для США результат этого года стал самым худшим за всю историю исследования, то есть с 2012-го.

Самой несчастной страной признан Афганистан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323462/
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