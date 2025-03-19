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Общество

В Казахстане за сообщения о фактах коррупции 104 человека поощрили деньгами

В Казахстане за сообщения о фактах коррупции денежными выплатами поощрили 104 человека.

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что в прошлом году ведомство поощрило 104 казахстанца на общую сумму 35,5 миллиона тенге. В этом числе и 38 чиновников, которых также наградили грамотами.

Уточняется, что большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственности, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.

Наибольшее число поощренных лиц приходится на департаменты по Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям.

«В 2024-м в Шымкенте на 6 миллионов тенге, или 10 процентов от суммы взятки, поощрен гражданин за оказанное содействие в пресечении преступной деятельности двух человек. Департамент по Астане на 3 миллиона тенге поощрил гражданина за сообщение о коррупции в отношении двух граждан, подстрекавших к даче взятки сотрудникам полиции», — рассказал Данияр Бигайдаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323352/
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