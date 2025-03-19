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Общество

В Кыргызстане будет производиться топливо Аи-92 и Аи-95

В Кыргызстане будет производиться топливо Аи-92 и Аи-95, отвечающее мировым стандартам. Об этом сообщают в Госагентстве по управлению госимуществом. 

Как известно, закрытое акционерное общество «Кыргыз Петролеум Компани» производит три вида нефтепродуктов: бензин Аи-80, дизельное топливо и мазут. Мощность нефтезавода рассчитана на переработку 500 тысяч тонн сырья в год. Компания является крупнейшим предприятием Джалал-Абадской области, 100 процентов акций принадлежат ОАО «Кыргызнефтегаз». Чистая прибыль ЗАО в 2024 году побила рекорды за всю историю работы компании – 305 миллионов 497 тысяч сомов.

В настоящее время в «Кыргыз Петролеум Компани» идет модернизация нефтеперерабатывающего завода. В 2024 году проведена подготовка участка и грунта, построены фундаменты 11 резервуаров, в которых будет храниться 21 тысяча тонн нефтепродуктов. На сегодня идут возведение конструкций этих резервуаров, а также строительство резервуаров для хранения газа. Кроме того, начаты работы по строительству блока по производству высококачественного бензина. Срок завершения всех работ запланирован на конец 2027-го.

Отметим, после завершения модернизации завод сможет производить топливо Аи-92 и Аи-95 и дизельное топливо в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза, отвечающие мировым стандартам качества К-4 и К-5.

Обновление нефтеперерабатывающего завода проводит всемирно известная американская компания SPEC ENGINEERING INC. Отметим, строящийся по уникальной технологии завод – первый в своем роде во всей Центральной Азии. Общая сумма модернизации — $409 миллионов 923 тысячи 871,19. $200 миллионов из этих средств принадлежат инвестору, а конкретнее генеральному подрядчику SPEC ENGINEERING INC., который в настоящее время реализует строительство, $109 миллионов 923 тысячи 871,19 выделено государством, остальные $100 миллионов предоставило ОАО «Кыргызнефтегаз».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323284/
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