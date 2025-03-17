В Бишкеке будет изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Мэрия Бишкека сообщила об изменениях в схемах движения трех автобусных маршрутов: № 55, 56 и 8. Отмечается, что это связано с временным закрытием участка проспекта Чингиза Айтматова от улицы Семетей до проспекта Масалиева.

Согласно информации муниципалитета, маршрут № 55 теперь будет следовать по следующей схеме:

улица Садырбаева — проспект Масалиева — улицы Тыналиева — Ахунбаева.

Автобусный маршрут № 8 изменил направление движения следующим образом:

улицы Ахунбаева — Тыналиева — проспект Масалиева — улица Садырбаева.

Маршрут № 56 будет курсировать по: