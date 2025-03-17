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Общество

В Бишкеке будет изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Мэрия Бишкека сообщила об изменениях в схемах движения трех автобусных маршрутов: № 55, 56 и 8. Отмечается, что это связано с временным закрытием участка проспекта Чингиза Айтматова от улицы Семетей до проспекта Масалиева. 

Согласно информации муниципалитета, маршрут № 55 теперь будет следовать по следующей схеме:

  • улица Садырбаева — проспект Масалиева — улицы Тыналиева — Ахунбаева.

Автобусный маршрут № 8 изменил направление движения следующим образом:

  • улицы Ахунбаева — Тыналиева — проспект Масалиева — улица Садырбаева.

Маршрут № 56 будет курсировать по:

  • проспекту Масалиева и улице Садырбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323032/
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