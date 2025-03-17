Со дня открытия КПП кыргызско-таджикскую границу пересекли почти 5 тысяч человек

С 13 по 17 марта кыргызско-таджикскую госграницу пересекли 4 тысячи 891 человек. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

Отмечается, что через контрольно-пропускной пункт «Кайрагач» прошли 3 тысячи 755 человек, через «Кызыл-Бель» — 659, а еще 477 человек вылетели из Кыргызстана в Таджикистан и обратно воздушным путем.

В Погранслужбе уточнили, что «Кайрагач», расположенный в Лейлекском районе, является двусторонним пунктом пропуска — для граждан КР и РТ, а «Кызыл-Бель» в Баткенском районе многосторонний, через него могут проходить и граждане третьих стран.

13 марта после подписания двусторонних документов между Кыргызстаном и Таджикистаном возобновлена работа пунктов пропуска «Кызыл-Бель» и «Кайрагач».

Всего между КР и РТ имеется пять пунктов пропуска: «Кулунду», «Кызыл-Бель», «Кайрагач», «Карамык» и «Бор-Добо». Граница между странами была закрыта с весны 2021 года после вооруженного конфликта.