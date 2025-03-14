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Общество

Международные экологические организации призвали банки развития спасти реки ЦА

14 марта – во Всемирный день действий в защиту рек международные экологические организации направили совместное заявление в банки развития — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Евразийский банк развития, Исламский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

С заявлением в банки развития обратились такие международные экологические организации, как «Реки без границ», International Rivers, Friends of the Earth US, Urgewald и CEE Bankwatch Network.

В своем обращении экологи заявили, что будущее ключевых рек и озер Центральной Азии находится под угрозой.

«Стремительное строительство плотин в ходе реализации водно-энергетических проектов на территории Центральной Азии при поддержке международных банков развития угрожают фрагментацией уникальных речных бассейнов региона, разрушением важнейших естественных сред обитания и нарушениями прав человека. Если все запланированные проекты возведения ГЭС будут реализованы, то в обширных речных бассейнах Центральной Азии практически не останется нефрагментированных естественных речных экосистем — даже тех, которые не были затронуты масштабным гидростроительством советского времени», — говорится в заявлении.

Экологи отметили, что банки развития должны поддерживать защиту оставшегося биоразнообразия вместо того, чтобы финансировать разрушительные для природы проекты строительства ГЭС.

«Последние исследования указывают на огромный ущерб для прибрежных сообществ и экосистем в условиях климатического кризиса и кризиса биоразнообразия. Поэтому международным банкам развития необходимо отказаться от слепой поддержки строительства ГЭС и рассмотреть варианты децентрализованной энергетики с меньшим воздействием на природу», — считает Катарина Лу, старший менеджер экологической организации Friends of the Earth US.

По подсчетам экологов, на территории Центральной Азии насчитывается более 300 крупных плотин, и еще более 200 находятся на стадии планирования или строительства, в том числе с финансовым участием международных банков развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322782/
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