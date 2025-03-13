В городе Ош частная компания построит дополнительный корпус для школы

В Оше частная компания построит дополнительный корпус для школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, в школе № 44 имени Федченко в муниципальном территориальном управлении «Жибек-Жолу» («Он-Адыр») по инициативе учительницы Ульфатхон Ибрагимовой, проработавшей в сфере образования более 40 лет, спонсором ОсОО «Зеромакс курулуш» заложен первый кирпич в фундамент дополнительного учебного корпуса на 300 мест и актового зала.

В церемонии закладки кирпича приняли участие заместитель мэра Замир Юсупов, начальник Ошского городского управления образования Салтанат Аманова, почетные учителя и местные жители.

Средняя школа № 44 в городе Оше, рассчитанная на 200 учащихся, введена в эксплуатацию в 1993 году. В 2024-2025 учебном году в ней обучаются 566 учеников. Из них 215 учеников – в начальных классах, 351 ученик – в 5-9-х классах. В школе работают 30 учителей.