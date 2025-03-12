Мэрия Бишкека начала подготовку к празднованию Нооруза. Под председательством главы города Айбека Джунушалиева состоялось заседание координационной комиссии по профилактике правонарушений.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Участники обсудили подготовку к празднованию Нооруза и другие актуальные вопросы.

Заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева рассказала, какие мероприятия запланированы в честь праздника. Глава муниципалитета поставил задачу обеспечить координацию всех праздничных мероприятий на территории столицы.

ГУВД поручено усилить меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Муниципальной инспекции поставлена задача по недопущению стихийной торговли в период проведения праздничных мероприятий.

ЦГСЭН поручено провести соответствующие работы в рамках своей компетенции и взять на контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в точках общественного питания, в особенности на территории проектируемого ипподрома «Ак-Кула» и временного западного автовокзала.

Муниципальному предприятию «Тазалык» предстоит обеспечить чистоту и усилить дежурство во время мероприятий.

Департаменту транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.

Кроме того, главам административных районов поручено принять комплексные меры по безопасному проведению мероприятий, а также обеспечению порядка и противопожарной безопасности в местах массового скопления людей.