17:38
USD 87.45
EUR 95.47
RUB 1.00
Общество

Мэрия Бишкека начала подготовку к празднованию Нооруза

Мэрия Бишкека начала подготовку к празднованию Нооруза. Под председательством главы города Айбека Джунушалиева состоялось заседание координационной комиссии по профилактике правонарушений.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Участники обсудили подготовку к празднованию Нооруза и другие актуальные вопросы.

Заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева рассказала, какие мероприятия запланированы в честь праздника. Глава муниципалитета поставил задачу обеспечить координацию всех праздничных мероприятий на территории столицы.

ГУВД поручено усилить меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Муниципальной инспекции поставлена задача по недопущению стихийной торговли в период проведения праздничных мероприятий.

ЦГСЭН поручено провести соответствующие работы в рамках своей компетенции и взять на контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в точках общественного питания, в особенности на территории проектируемого ипподрома «Ак-Кула» и временного западного автовокзала.

Муниципальному предприятию «Тазалык» предстоит обеспечить чистоту и усилить дежурство во время мероприятий.

Департаменту транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.

Кроме того, главам административных районов поручено принять комплексные меры по безопасному проведению мероприятий, а также обеспечению порядка и противопожарной безопасности в местах массового скопления людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322577/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Конфеты на Нооруз. Как приготовить национальную сладость кыргызов
Единства и экономического роста. Президент поздравил кыргызстанцев с Ноорузом
Коллектив 24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз
Нооруз-2024. В Бишкеке проходят соревнования по национальным видам спорта
Для жителей города Ош организуют театрализованный концерт в честь Нооруза
Милиция переходит на усиленный режим работы во время празднования Нооруза
Какие мероприятия пройдут в столице в праздник Нооруз, рассказали в мэрии
В Бишкеке во время празднования Нооруза перекроют центральные улицы
Стулья только для мужчин. В мэрии Оша прокомментировали скандальную фотографию
Празднование Нооруза. В Сети обсуждают очередной наряд первой леди Кыргызстана
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
12 марта, среда
17:26
Мэрия Бишкека начала подготовку к празднованию Нооруза Мэрия Бишкека начала подготовку к празднованию Нооруза
17:14
Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17:01
Хью Ридделл возглавил представительство Группы Всемирного банка в Кыргызстане
17:00
По $450 тысяч 40 айыл окмоту. Жогорку Кенеш одобрил получение кредита от МАР
16:58
Первую реакцию Кремля на переговоры США и Украины озвучил Дмитрий Песков