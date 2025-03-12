Из США планируют депортировать активиста, который участвовал в пропалестинских протестах. Об этом сообщает Русская служба BBC.

По ее данным, студента задержали в субботу, аннулировав его грин-карту и визу. Федеральный судья пока заморозил его депортацию, и окончательное решение будет принято на слушаниях в среду.

Махмуд Халил является палестинским беженцем из Сирии, но его семья родом из Тверии, города, который попал под масштабное переселение палестинцев во время арабо-израильской войны в 1948 году, сообщает CNN. Он учится на магистратуре в Колумбийском университете в Нью-Йорке, а также является активным участником протестов против военных действий Израиля в Газе.

«Его выбрали в качестве примера, чтобы подавить полностью законное инакомыслие, что нарушает Первую поправку Конституции США. Цель правительства настолько же прозрачна, насколько и незаконна», — заявила адвокат задержанного Эми Грир.

В свою очередь администрация президента подозревает Махмуда Халила в антисемитизме и поддержке ХАМАС.

«Следуя моим ранее подписанным указам, ICE с гордостью арестовало и задержало Махмуда Халила, радикального иностранного проХАМАС-студента на территории Колумбийского университета. Это первый арест из многих, которые еще последуют», — передает CNN сообщение американского лидера Дональда Трампа, которое он опубликовал в понедельник в Truth Social.

По словам профессора иммиграционного права Стивена Йейл-Лоера, Махмуда Халила могут депортировать за поддержку или связь с террористическими группами, но только при наличии доказательств. За активизм и высказывания студента не могут лишить грин-карты согласно Первой поправке. К тому же процесс лишения гран-карты довольно долгий и может затянуться на годы. В случае с Махмудом Халилом депортация будет означать, что законодательство США терпит серьезные изменения.