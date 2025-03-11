Желающих затонировать боковые стекла машин нет: чиновники предлагают акцию

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава констатирует, что в настоящее время наблюдается тенденция, при которой количество желающих получить разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств остается на прежнем уровне и не увеличивается. Поэтому чиновники инициируют соответствующее постановление кабинета министров изложить в новой редакции.

Ведомство предлагает провести акцию по оплате сбора за тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств.

«В целях повышения доступности услуги и упрощения процедуры получения разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств предлагается провести акцию сроком на 60 дней.

В течение срока действия акции автовладельцы могут оформить разрешение на тонирование сроком на два года, при этом срок его действия автоматически продлевается на один дополнительный год при условии единовременной оплаты сбора.

Принятие данного решения позволит стимулировать владельцев транспортных средств к легальному получению разрешений, снизить административную нагрузку, обеспечить дополнительный доход в республиканский бюджет», — поясняется в справке-обосновании.

Предусмотрено снижение размеров сборов до: