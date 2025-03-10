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Общество

Гробницу возрастом 2 тысячи 200 лет раскопали археологи Турции

Гробницу возрастом 2 тысячи 200 лет раскопали археологи Турции в древнем городе Ассосе, расположенном на северо-западе страны. Они сделали сразу два значительных открытия, сообщает Arkeonews.

Arkeonews
Фото Arkeonews. Монументальная гробница находится в восточной части агоры

Монументальная гробница находится в восточной части агоры. В одном из зданий, примыкающих к западной городской стене, обнаружена редкая мозаика. А в восточной части агоры, на месте, которое ранее считалось фонтаном, исследователи вскрыли монументальную гробницу римского периода.

Ассос, расположенный на вершине вулканического холма, с древности служил важным портом и культурным центром региона Троада. Город основали греческие переселенцы с острова Лесбос в X веке до нашей эры, а в VI веке до нашей эры здесь возвели величественный храм Афины. В IV веке до нашей эры Ассос достиг наивысшего расцвета под управлением тирана Гермия, а затем на несколько лет стал домом для самого Аристотеля, который здесь работал над своим знаменитым трудом «Метафизика».

Сегодня Ассос включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и продолжает привлекать исследователей и туристов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322304/
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