В Брюсселе обсудили вопросы подготовки к празднованию столетия Чингиза Айтматова

В посольстве Кыргызстана в Брюсселе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Айдита Эркина с президентом Международного фонда имени Чингиза Айтматова — директором Дома-музея народного писателя КР Эльдаром Айтматовым.

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Обсуждены организационные вопросы о подготовке и проведении мероприятий к празднованию 100-летия со дня рождения Чингиза Айтматова.

Сын писателя передал в дар кабинету-музею Чингиза Айтматова новые издания его произведений на разных языках.

Напомним, Чингиз Айтматов в 1990-1991 годах занимал пост посла СССР в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), 1991-1994 — посол России в государствах Бенилюкса.

С 1994 года по март 2008-го являлся послом Кыргызстана во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах с резиденцией в Брюсселе.

Сто лет Чингизу Айтматову исполнилось бы 12 декабря 2028 года.