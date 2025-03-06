22:43
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Общество

В США могут отменить временный статус для 240 тысяч украинских беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены временного легального статуса для 240 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, окончательное решение может быть принято уже в апреле. Помимо украинцев, под угрозой лишения статуса находятся еще более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешено находиться в Соединенных Штатах по временным гуманитарным программам, запущенным при администрации Джо Байдена. В их числе 530 тысяч выходцев из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, а также 70 тысяч афганцев, бежавших от режима «Талибана».

Reuters отмечает, что обсуждение этого вопроса началось еще до ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом.

Мигранты, потерявшие статус, могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации.

Ранее, 10 января, администрация Джо Байдена продлила на 18 месяцев временную защиту для 900 тысяч иммигрантов из Венесуэлы, Сальвадора, Украины и Судана, что позволяло им избежать депортации и получать разрешение на работу.

Однако после вступления в должность 20 января администрация Дональда Трампа начала пересмотр этих программ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322011/
просмотров: 719
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин назначил посла России в США
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
Трамп против протестов в вузах: грозит лишением госфинансирования и арестами
Торговые войны. Китай вводит дополнительные пошлины на продукцию из США
Власти Мексики экстрадировали в США около 30 главарей наркокартелей
США потратят $1 миллиард на преодоление дефицита куриных яиц
МИД прокомментировал информацию о депортации кыргызстанцев из США в Коста-Рику
В Стамбуле пройдет встреча представителей России и США
В США создадут реестр нелегальных мигрантов
Будущий канцлер ФРГ призвал Европу к независимости от США и пересмотру роли НАТО
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
6 марта, четверг
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беремен...
21:35
Молодежь Кыргызстана примет участие в IТ-олимпиаде в Нижегородской области
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 марта: дожди
20:47
В США могут отменить временный статус для 240 тысяч украинских беженцев
20:32
Кыргызстан и еще пять стран осудили попытки героизировать нацистов