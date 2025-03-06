Пожар в корпусе урологии. В Нацгоспитале провели учения

В Национальном госпитале прошли учебно-тренировочные мероприятия по инсценировке чрезвычайной ситуации — пожара в корпусе урологии. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в тренировке приняли участие все отделения урологического корпуса. В ходе учений проведена эвакуация всех пациентов, включая лежачих пациентов и медперсонал.

Для ликвидации условного пожара и обеспечения безопасности задействовали четыре пожарные части города Бишкека. Совместно с сотрудниками штаба МЧС города Бишкека и службы спасения развернута специальная техника и спасательное оборудование, что позволило успешно эвакуировать людей с пятого по второй этаж здания.

Кроме того, медперсонал госпиталя отработал алгоритм эвакуации пациентов в заранее согласованные отделения, способные разместить и тяжелобольных пациентов.

За ходом инсценировки спасательно-эвакуационных работ лично следил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев. Он отметил важность таких мероприятий для повышения готовности медработников и экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 11 февраля в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.