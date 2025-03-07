13:48
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Общество

Пилят деревья и расширяют трассу. Ремонт дороги от Лебединовки до объездной

Фото 24.kg. Реконструкция дороги от села Восток до объездной трассы

Министерство транспорта и коммуникаций начало реконструкцию дороги возле села Восток, соединяющую Лебединовку с объездной трассой. Сейчас там по одной полосе в обе стороны.

Вдоль дороги пилят деревья и расширяют обочины. Реконструкцию трассы — 5,1 километра — обещают завершить за полтора года. Работы начали от кладбища села Восток в северном направлении.

По данным Минтранса, на реконструкцию дороги из бюджета выделили 574,4 миллиона сомов. После завершения работ она станет четырехполосной — по две в каждую сторону с разделительными ограждениями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321987/
просмотров: 3602
Версия для печати
Материалы по теме
В международном аэропорту «Манас» начнется масштабная реконструкция
Шесть человек пострадали в ДТП с фурой на объездной близ Канта
Мэрия Бишкека готовит место для шестиполосной объездной за «Дордоем»
В Бишкеке продолжают реконструкцию троллейбусных депо для новых электробусов
Реконструкция объездной дороги. Мэрия ускорит демонтаж объектов вдоль трассы
Реконструкцию и модернизацию здания ОАО «Учкун» обещает управделами президента
Реконструкция объездной дороги. Генподрядчиком определена китайская компания
Шестиполосная объездная дорога. Садыр Жапаров поручил определить генподрядчика
Памятник «Айкөл Манас» в Бишкеке демонтируют для реконструкции
В Бишкеке объездная дорога станет шестиполосной
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
7 марта, пятница
13:46
Минудобрения в Кыргызстан поступают из Узбекистана, России и Казахстана Минудобрения в Кыргызстан поступают из Узбекистана, Рос...
13:46
Мэрия Бишкека провела рейды на Ошском рынке
13:39
Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов в Кыргызстан
13:15
Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям
13:13
Кыргызстанцам в России вернули зарплаты на 8 миллионов рублей