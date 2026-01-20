В Австрии корова научилась использовать палку, чтобы отгонять мошек

Корове по имени Вероника 13 лет, она живет на ферме в деревне Неч в австрийских Альпах. Хозяин держит ее не ради молока или мяса, а как домашнего питомца. Как и все коровы, Вероника страдает от мошек. Но, в отличие от собратьев, не отмахивается от них хвостом, а отгоняет палкой, пишет DW.

Это первый задокументированный случай, чтобы корова использовала подножные инструменты, заявили ученые из Венского университета ветеринарной медицины. Статью о чудо-корове они опубликовали в международном научном журнале Current Biology.

Зоологи называют особенность коровы крайне важным умением. Ранее такое встречалось лишь у шимпанзе. Они провели 70 экспериментов с Вероникой, и каждый раз та выполняла задания с палкой. В том числе использовала щетку на длинной рукоятке, чтобы почесать спину.

«У нас нет абсолютно никаких доказательств того, что коровы — глупые животные. И мы не думаем, что Вероника — Эйнштейн среди крупного рогатого скота. Дело в том, что, в отличие от почти всех коров на этой планете, Веронику держат не для производства молока или мяса, а как любимого питомца. У нее было много разнообразных занятий. И много вещей, которые она могла брать и взаимодействовать. К тому же она прожила очень долгую жизнь», — сказала соавтор исследования Алиса Ауэршперг.