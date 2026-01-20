22:40
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

В Австрии корова научилась использовать палку, чтобы отгонять мошек

Корове по имени Вероника 13 лет, она живет на ферме в деревне Неч в австрийских Альпах. Хозяин держит ее не ради молока или мяса, а как домашнего питомца. Как и все коровы, Вероника страдает от мошек. Но, в отличие от собратьев, не отмахивается от них хвостом, а отгоняет палкой, пишет DW.

Это первый задокументированный случай, чтобы корова использовала подножные инструменты, заявили ученые из Венского университета ветеринарной медицины. Статью о чудо-корове они опубликовали в международном научном журнале Current Biology.

Зоологи называют особенность коровы крайне важным умением. Ранее такое встречалось лишь у шимпанзе. Они провели 70 экспериментов с Вероникой, и каждый раз та выполняла задания с палкой. В том числе использовала щетку на длинной рукоятке, чтобы почесать спину.

«У нас нет абсолютно никаких доказательств того, что коровы — глупые животные. И мы не думаем, что Вероника — Эйнштейн среди крупного рогатого скота. Дело в том, что, в отличие от почти всех коров на этой планете, Веронику держат не для производства молока или мяса, а как любимого питомца. У нее было много разнообразных занятий. И много вещей, которые она могла брать и взаимодействовать. К тому же она прожила очень долгую жизнь», — сказала соавтор исследования Алиса Ауэршперг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358624/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Корова в супермаркете Нарына: неожиданный гость и быстрая реакция охранника
Операция «Спасение». В Швейцарии из-за оползня корову эвакуировали на вертолете
В Оренбургской области РФ пытались незаконно провезти 66 коров в Кыргызстан
Лошади, коровы, куры. Какие области Кыргызстана лидируют по поголовью скота
Фермерам Чуйской области передали племенных коров из Чехии
В Индии корова устроила погоню за девушками, ехавшими на скутере
В Кыргызстане скота больше, чем людей
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
20 января, вторник
22:23
В Австрии корова научилась использовать палку, чтобы отгонять мошек В Австрии корова научилась использовать палку, чтобы от...
22:02
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья
21:45
Кыргызстан занял 117-ю строчку в мировом рейтинге внедрения ИИ
21:24
Межвузовский конкурс «Ала-Тоо жазы» в 2026 году пройдет в Оше
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: без осадков