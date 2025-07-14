Корова в супермаркете Нарына: неожиданный гость и быстрая реакция охранника

В городе Нарыне в одном из супермаркетов произошел необычный инцидент — в торговый зал зашла корова. Об этом сообщают очевидцы.

Посетители были удивлены и даже ошарашены появлением животного среди полок с продуктами. Некоторые покупатели успели сфотографировать корову и поделиться снимками в соцсетях.

Охранник магазина оперативно отреагировал и аккуратно вывел животное за рог на улицу, не допустив повреждения товаров и паники среди покупателей.

Данный случай вызвал много улыбок и стал поводом для обсуждений среди жителей Нарына.