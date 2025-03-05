В Бишкеке наказали нарушителей за выброс мусора в неположенных местах

Муниципальная инспекция столицы выявила ряд нарушителей, выбросивших бытовые и строительные отходы в неустановленных местах. В их отношении приняты меры административного воздействия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В одном из случаев камера видеонаблюдения, установленная в подъезде, зафиксировала момент, как женщина выбросила пакет с мусором за домом. По результатам проверки инспекторы составили протокол по части 1 статьи 115 Кодекса КР о правонарушениях, наложив штраф в размере 5 тысяч 500 сомов. Дополнительно с нарушительницей провели разъяснительную беседу.

Также к ответственности привлекли водителей спецтехники, сбросивших строительный и другой мусор в русло реки Аламедин. В их отношении составлены протоколы по части 1 и части 2 статьи 115 Кодекса КР о правонарушениях, а сумма штрафов составила 13 тысяч сомов. Нарушителям предписано в течение двух дней вывезти весь сброшенный мусор.

Фото мэрии Бишкека. К ответственности привлекли водителей спецтехники, сбросивших строительный мусор в русло реки Аламедин.

Власти призывают горожан соблюдать правила утилизации отходов, чтобы предотвратить образование стихийных свалок.