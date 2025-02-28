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Общество

Участок дороги Балыкчи — Кочкор будут временно перекрывать с 5 марта по 5 мая

Участок автодороги Балыкчи — Кочкор будут временно перекрывать с 5 марта по 5 мая. Об этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Уточняется, что трассу с 39-го километра по 42-й километр — до поворота на перевал Кубакы будут периодически закрывать в связи с проведением буровзрывных работ на строящейся железной дороге Балыкчи — Кочкор.

Временное перекрытие планируется проводить по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 17.30.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничение при планировании поездок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321395/
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