Участок автодороги Балыкчи — Кочкор будут временно перекрывать с 5 марта по 5 мая. Об этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
Уточняется, что трассу с 39-го километра по 42-й километр — до поворота на перевал Кубакы будут периодически закрывать в связи с проведением буровзрывных работ на строящейся железной дороге Балыкчи — Кочкор.
Временное перекрытие планируется проводить по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 17.30.
Водителей и пассажиров просят учитывать ограничение при планировании поездок.