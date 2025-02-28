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Общество

Власти Мексики экстрадировали в США около 30 главарей наркокартелей

Мексика передала властям США 29 преступников, связанных с наркокартелями. Об этом передает Reuters.

По данным издания, половина из них — главари банд, которые несколько лет назад правили международными сетями наркоторговцев, сосредоточенными на кокаине и героине. Другие — более молодые лидеры, которые занимались перевозкой фентанила в Соединенные Штаты.

Решение властей Мексики о передаче последовало за продолжающимися угрозами президента США Дональда Трампа о пошлинах на мексиканские товары, которые, как он заявил, вступят в силу 4 марта.

Сообщается, что двое из обвиняемых, включая Рафаэля Каро Кинтеро, который провел 28 лет в тюрьме за убийство и пытки бывшего агента Управления по борьбе с наркотиками Штатов Энрике Камарены в 1985 году, предстанут в пятницу перед Федеральным судом Бруклина. 

Каро Кинтеро был соучредителем Гвадалахарского картеля, некогда одной из самых влиятельных наркогруппировок в Латинской Америке. Он освобожден в 2013-м Мексиканским судом, но в 2022 году снова пойман по обвинению в торговле людьми.

из интернета
Фото из интернета. Рафаэль Каро Кинтеро
«Мы никогда не забудем вреда или убийства одного из наших агентов», — заявил бывший чиновник США, который проинформирован об операции.

Экстрадирован и брат самого разыскиваемого наркобарона Мексики Немесио Осегера Сервантеса, главы картеля «Новое поколение Халиско». За поимку Немесио Соединенные Штаты предлагают вознаграждение в $15 миллионов.

Как сообщает Reuters, с 2019 по 2023 год Мексика ежегодно выдавала США около 65 разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений. Издание отмечает, что, по мнению некоторых аналитиков, данная экстрадиция рассматривается как подарок Дональду Трампу перед важными торговыми переговорами.

Американский президент ранее заявлял, что введет 25 процентов пошлин на все мексиканские товары в связи с иммиграционными наплывами и увеличением количества смертей от фентанила. Почти 80 процентов экспорта Мексики идет в США, поэтому пошлины серьезно повлияют на экономику страны. В течение четырех дней дипломаты Мексики вели переговоры в Вашингтоне по снижению пошлин, заявив, что сотрудники службы безопасности примут меры в ближайшие недели для пресечения торговли фентанилом и оружием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321365/
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