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Общество

В Париже пройдет фестиваль Patrimoine Musical от постпредства КР при ЮНЕСКО

В главном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже 7 марта состоится международный музыкальный фестиваль Patrimoine Musical, организованный ассоциацией Aitysh France при поддержке постоянного представительства Кыргызстана при ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба посольства КР во Франции.

Культурный проект инициирован послом Кыргызстана во Франции Садыком Шер-Ниязом и консулом посольства Жылдыз Акматовой, а также исполнительным директором фестиваля Элитой Султаналиевой.

Главным гостем фестиваля станет скрипач Даниэль Лозакович, который недавно выступил в Бишкеке по приглашению президента Садыра Жапарова.

В составе жюри будут преподаватели Парижской музыкальной консерватории, которые проведут профессиональный отбор участников.

Отмечается, что фестиваль Patrimoine Musical станет не только важной площадкой для продвижения молодых талантливых музыкантов, но и значимым вкладом в развитие международного культурного диалога.

посольства КР во Франции
Фото посольства КР во Франции

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321363/
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28 февраля, пятница
12:03
В Париже пройдет фестиваль Patrimoine Musical от постпредства КР при ЮНЕСКО В Париже пройдет фестиваль Patrimoine Musical от постпр...
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