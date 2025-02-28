В Париже пройдет фестиваль Patrimoine Musical от постпредства КР при ЮНЕСКО

В главном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже 7 марта состоится международный музыкальный фестиваль Patrimoine Musical, организованный ассоциацией Aitysh France при поддержке постоянного представительства Кыргызстана при ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба посольства КР во Франции.

Культурный проект инициирован послом Кыргызстана во Франции Садыком Шер-Ниязом и консулом посольства Жылдыз Акматовой, а также исполнительным директором фестиваля Элитой Султаналиевой.

Главным гостем фестиваля станет скрипач Даниэль Лозакович, который недавно выступил в Бишкеке по приглашению президента Садыра Жапарова.

В составе жюри будут преподаватели Парижской музыкальной консерватории, которые проведут профессиональный отбор участников.

Отмечается, что фестиваль Patrimoine Musical станет не только важной площадкой для продвижения молодых талантливых музыкантов, но и значимым вкладом в развитие международного культурного диалога.