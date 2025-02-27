Нарушения строительных норм выявил Минстрой на Камбаратинской ГЭС-1.

По данным пресс-службы ведомства, Джалал-Абадское региональное управление государственного архитектурно-строительного контроля провело проверку с целью проконтролировать соответствие строящихся объектов проектным решениям и качество выполнения работ.

Уточняется, что на территории ГЭС ведутся строительные работы, в том числе укладка железобетонной дороги длиной 8,6 километра, строительство транспортного тоннеля (126 метров), монтаж линий электропередачи, возведение вахтового городка и моста через реку Нарын.

Инспекторы выявили нарушения требований технических регламентов и нормативных актов. По итогам составлены акты проверок, выданы предписания об устранении нарушений, проведены разъяснительные работы с ответственными лицами.

Минстрой взял ГЭС под постоянный контроль.