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Общество

Как подготовить организм к Орозо — советы медиков

Чтобы предстоящий месяц Орозо проходил легко и с пользой для здоровья, важно подготовить организм заранее. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, можно придерживаться следующих советов:

  • сократить потребление кофе и чая — чтобы избежать головных болей в первые дни поста;
  • уменьшить потребление сахара, соли и жирной пищи — это поможет организму легче адаптироваться;
  • увеличить потребление воды — пить не менее 1,5 литра желательно теплой воды в день, чтобы предотвратить обезвоживание. Можно рассчитать норму потребления воды: на 1 килограмм веса приходится 30-35 миллилитра жидкости.
  • добавить в рацион сложные углеводы — каши, цельнозерновой хлеб, бобовые, чтобы дольше сохранять энергию;
  • регулировать режим сна — чтобы организм не испытывал стресса от изменения распорядка дня.

Священный месяц Орозо в 2025 году начнется 1 марта. В этот день мусульмане страны приступят к соблюдению поста, который продлится до вечера 29 марта.

Ранее сообщалось о том, что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321185/
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