Чтобы предстоящий месяц Орозо проходил легко и с пользой для здоровья, важно подготовить организм заранее. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, можно придерживаться следующих советов:

сократить потребление кофе и чая — чтобы избежать головных болей в первые дни поста;

уменьшить потребление сахара, соли и жирной пищи — это поможет организму легче адаптироваться;

увеличить потребление воды — пить не менее 1,5 литра желательно теплой воды в день, чтобы предотвратить обезвоживание. Можно рассчитать норму потребления воды: на 1 килограмм веса приходится 30-35 миллилитра жидкости.

добавить в рацион сложные углеводы — каши, цельнозерновой хлеб, бобовые, чтобы дольше сохранять энергию;

регулировать режим сна — чтобы организм не испытывал стресса от изменения распорядка дня.

Священный месяц Орозо в 2025 году начнется 1 марта. В этот день мусульмане страны приступят к соблюдению поста, который продлится до вечера 29 марта.

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