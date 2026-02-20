В Кыргызстане фитр-садака можно оплатить по QR-коду

Для удобства верующих в Кыргызстане ввели возможность оплаты фитр-садака через мобильные технологии. Совершить пожертвование можно через приложение «Финик» или на сайте finik.kg . Пользователю достаточно найти карточку нужной мечети на сайте и перевести средства по QR-коду.

Электронную форму оплаты муфтият запустил еще в 2025 году. В Духовном управлении мусульман отметили, что тестирование системы прошло успешно.

«Платежи через QR-коды обеспечивают полную прозрачность религиозных пожертвований. Это значительно облегчает учет каждого сома. Открытость процесса повышает доверие населения и стимулирует граждан к благотворительности», — подчеркнули там.