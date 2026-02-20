18:31
В Кыргызстане фитр-садака можно оплатить по QR-коду

Для удобства верующих в Кыргызстане ввели возможность оплаты фитр-садака через мобильные технологии. Совершить пожертвование можно через приложение «Финик» или на сайте finik.kg. Пользователю достаточно найти карточку нужной мечети на сайте и перевести средства по QR-коду.

Электронную форму оплаты муфтият запустил еще в 2025 году. В Духовном управлении мусульман отметили, что тестирование системы прошло успешно.

«Платежи через QR-коды обеспечивают полную прозрачность религиозных пожертвований. Это значительно облегчает учет каждого сома. Открытость процесса повышает доверие населения и стимулирует граждан к благотворительности», — подчеркнули там.

Размер фитр-садака на 2026 год

С каждого человека он составляет 1,6 килограмма пшеницы (60 сомов), изюма (880 сомов), муки (90 сомов) или 3,2 килограмма ячменя (100 сомов), фиников (1 тысяча 200 сомов).

В ДУМК отметили, что цены на продукты нестабильны, поэтому необходимо ориентироваться на их вес.
