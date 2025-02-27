Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть долгожданную биографическую драму, экранизацию рассказа Стивена Кинга, а также кыргызский триллер.

1 «Жеңижок» (историческая драма)

С раннего детства великий акын Жеңижок переживает сиротство и лишения, но находит счастье в любви. История его отношений с возлюбленной Коксулуу не оставит зрителей равнодушными. В фильме показана жизнь общества того времени, традиции и обычаи кыргызского народа, отношения между богачами и бедняками. Также представлены образы наставников и учеников акына: Нурмолдо, Эсенаман, Майгот акын, а также кыргызско-казахские акыны Токтогул и Ниязаалы. Подробнее

2 «Реальная боль» (драма) «Реальная боль» (драма)

Двоюродные братья Дэвид и Бенджи, которые не виделись какое-то время, отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память любимой бабушки. Однако накопленные за долгие годы обиды и противоречия постепенно дают о себе знать.

3 «Клинер» (боевик) «Клинер» (боевик)

Группа экоактивистов радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец, в планах которого уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.

4 «Королевские приключения» (мультфильм) «Королевские приключения» (мультфильм)

В одном сказочном королевстве жила-была юная, но очень вредная принцесса Злата. Больше всего на свете она любила себя, и все хитрые вельможи этим пользовались. Но однажды в ее саду появляется садовник Мирослав. Он решает помочь принцессе и крадет ее из дворца. Вместе они пускаются в увлекательное, но опасное путешествие.

5 «Обезьяна» (ужасы) «Обезьяна» (ужасы)

Когда братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца, начинается череда ужасных смертей.

6 «Очи» (фэнтези) «Очи» (фэнтези)

Девочка Юри родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни думают, что это лишь сказка для детей, другие считают их враждебными созданиями. Однажды Юри находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям.

7 «Кончится лето» (драма)

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

8 «Өч» (триллер)

Жылдыз — жертва насилия и безразличия. Ее жизнь рушится, и она хочет отомстить. Месть начинает уничтожать ее изнутри, и цена справедливости становится слишком высокой.