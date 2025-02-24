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Общество

Состоится премьера фильма «Женижок» о легендарном акыне и его великой любви

27 февраля на экраны выходит долгожданная биографическая драма «Женижок», рассказывающая историю жизни одного из самых выдающихся кыргызских акынов XIX века — Женижока Коко уулу. Об этом сообщают организаторы показа.

По их данным, поэтический талант акына, искусство импровизации и мелодии, исполненные на комузе, покорили сердца кыргызского народа. Однако, помимо богатого творчества, фильм раскрывает и личную жизнь Женижока, его глубокую любовь и стремление к правде.

Картина передает не только историческое наследие, но и личные драмы поэта, его мысли о гуманизме, любви к родной земле и философии жизни. «Женижок» — это уникальная возможность узнать о великом человеке, который не только воспевал подвиги народа, но и учил доброте, человечности и справедливости. Не пропустите премьеру этого вдохновляющего фильма.

Режиссер: Паризат Жакыпбекова.

Жанр: историческая драма.

Язык: кыргызский.

Актеры: Аман Шерикул уулу, Эмирлан Аскарбеков, Анара Таалайбекова, Руслан Орозакунов, Айсалкын Кыйыкбаева, Арзымат Токтогулов, Даулет Абдугапаров, Жанара Борисова, Эгемберди Бекболиев, Акылбек Мураталиев.

24.kg является информационным партнером показа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320909/
просмотров: 213
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