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Общество

Госкомрелигий объяснил священнослужителям новый закон о вероисповедании

Для членов Межконфессионального совета Кыргызстана провели специальное заседание. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по делам религий.

Мероприятие состоялось сегодня, 26 февраля, основной целью которого является разъяснение положений Закона Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», а также ряда его ключевых понятий. Представители Госкомрелигий подробно объяснили основные положения закона и ответили на вопросы участников.  

Напомним, 1 февраля в Кыргызстане вступил в силу новый закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Одновременно внесены изменения в ряд законодательных актов, регулирующих религиозную сферу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321136/
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