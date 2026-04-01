Прием в первый класс. Родитель недоволен ограниченностью выбора школы

Родитель недоволен ограниченностью выбора школы при записи в первый класс. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, ранее Министерство просвещения внедрило принцип зональности, который позволял родителям подавать заявления не только в одну закрепленную школу, но и дополнительно выбирать еще две общеобразовательные организации.

Такая практика была во время прошлогодней кампании.

Прием в первый класс — 2026. Как это сделать и что важно знать родителям

«Эта инициатива выглядела действительно продуманной и своевременной, особенно с учетом того, что у родителей появилась возможность учитывать язык обучения и другие важные факторы при выборе образовательного учреждения для своих детей. Многие семьи заранее спланировали свои действия, рассчитывая воспользоваться этой системой и подать документы в подходящие школы в рамках новых правил. Однако вызывает недоумение тот факт, что буквально накануне зачисления данную возможность внезапно отменили без каких-либо разъяснений», — написал мужчина.

Он считает: логично было бы заранее проинформировать граждан, провести разъяснительную работу и учесть мнение родителей.

Напомним, с 1 апреля в Кыргызстане началась регистрация в первый класс на 2026/27 учебный год по прописке родителей.

В школу принимают детей, родившихся с 1 января по 31 декабря 2019 года и с 1 января по 31 декабря 2020-го.

В Министерстве просвещения пообещали прокомментировать вопрос позже.

Материалы по теме
Прием в первый класс. В двух школах Бишкека запись уже завершилась
Безопасность детей: МВД просит не оставлять окна открытыми
Прием в школу. Почему отменили льготные категории при записи в первый класс
Прием в первый класс. Жители Бишкека жалуются на проблемы при записи в школу
В Бишкеке ребенка заметили в опасной близости к открытому окну
Более 15 тысяч детей записали в первый класс в первый день кампании
С 6 по 10 апреля в Таласской области пройдет бесплатный прием онкологов
Прием в первый класс. Почему в Бишкеке нельзя выбрать из нескольких школ одну
Раздавал детям конфеты с иглами. В Бишкеке задержали подозреваемого
Ассистенты детей с инвалидностью в Бишкеке не будут платить за проезд в автобусе
Популярные новости
Сотрудники одной из&nbsp;компаний в&nbsp;Бишкеке устроили стихийную парковку на&nbsp;газонах Сотрудники одной из компаний в Бишкеке устроили стихийную парковку на газонах
Жители &laquo;Ак‑Орго&raquo; жалуются на&nbsp;дым и&nbsp;загрязнение воздуха от&nbsp;частной медресе Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
На&nbsp;фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Обрезка деревьев на&nbsp;улице Боконбаева возмутила бишкекчан Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
