Прием в первый класс. Родитель недоволен ограниченностью выбора школы

Родитель недоволен ограниченностью выбора школы при записи в первый класс. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, ранее Министерство просвещения внедрило принцип зональности, который позволял родителям подавать заявления не только в одну закрепленную школу, но и дополнительно выбирать еще две общеобразовательные организации.

Такая практика была во время прошлогодней кампании.

«Эта инициатива выглядела действительно продуманной и своевременной, особенно с учетом того, что у родителей появилась возможность учитывать язык обучения и другие важные факторы при выборе образовательного учреждения для своих детей. Многие семьи заранее спланировали свои действия, рассчитывая воспользоваться этой системой и подать документы в подходящие школы в рамках новых правил. Однако вызывает недоумение тот факт, что буквально накануне зачисления данную возможность внезапно отменили без каких-либо разъяснений», — написал мужчина.

Он считает: логично было бы заранее проинформировать граждан, провести разъяснительную работу и учесть мнение родителей.

Напомним, с 1 апреля в Кыргызстане началась регистрация в первый класс на 2026/27 учебный год по прописке родителей.

В школу принимают детей, родившихся с 1 января по 31 декабря 2019 года и с 1 января по 31 декабря 2020-го.

В Министерстве просвещения пообещали прокомментировать вопрос позже.

