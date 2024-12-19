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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

В Кыргызстане в школах появятся лаборатории по STEM-предметам

В 2024 году утвержден проект стоимостью $40 миллионов, направленный на создание в школах Кыргызстана лабораторий по STEM-предметам. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минобразования.

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По данным ведомства, для учащихся подготовят учебники по математике, естественным наукам и английскому языку по лучшим в мире образцам. На лицензии потратили 83 миллиона сомов. По другим предметам гуманитарного цикла ведется работа с местными издательствами и авторами.

В министерстве также отметили основные направления перевода школьного образования на 12-летнюю модель:

— новые образовательные стандарты, современные учебные программы;
— учебники, соответствующие мировым стандартам, с особым упором на науку, технологии, инженерию и математику.

Уточняется, что по республике в 2 тысячах 377 школах (в том числе 204 частных) обучается 1 миллион 491 тысяча детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314783/
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