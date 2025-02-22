Международная биржа грузоперевозок ATI.SU подвела итоги прошлого года для рынка автомобильных грузоперевозок, зафиксировав как общие тенденции для стран СНГ, так и специфические особенности для отдельных государств. Особое внимание привлек Кыргызстан, который продемонстрировал интересную динамику на фоне общерегиональных трендов.

Общая картина: стабилизация внутри, волатильность снаружи

Как отметил основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде, международные перевозки России продолжают испытывать значительную волатильность, обусловленную проблемами с трансграничными платежами и санкциями. Импорт вырос на 36 процентов, экспорт — на 45 процентов.

Основными драйверами роста стали страны СНГ: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Грузия и Азербайджан.

Среди ключевых факторов, влияющих на внутренние перевозки, ATI.SU выделяет:

развитие внутреннего промышленного производства и сельского хозяйства;

расширение коммерческих автопарков и производства автокомпонентов;

низкую пропускную способность железных дорог;

дефицит кадров (водителей);

низкую маржинальность автогрузоперевозок.

На международные перевозки основное влияние оказывают:

политический фактор;

проблемы с платежами;

колебания курсов валюты стран-партнеров;

загруженность железнодорожного транспорта в России.

Кыргызстан: стабилизация после бури

По мнению экспертов, для Кыргызстана 2024 год ознаменовался некоторой стабилизацией на внешнеторговом направлении. Это стало следствием проблем с платежами, с которыми столкнулись основные страны-партнеры из России.

Внутренние грузоперевозки выросли на внушительные 67 процентов, в то время как индекс ATI.SU, отражающий изменение ставок, снизился всего на 2 процента.

Рассматривая поквартальную динамику, можно заметить, что в течение года наблюдалось постепенное замедление роста, а в четвертом квартале виден спад активности международных перевозок.

Отмечается, что основными торговыми партнерами Кыргызстана остаются Россия, Беларусь и Казахстан, как по импорту, так и по экспорту.

Интересно, что средняя экспортная ставка за год заметно выросла (+36 процентов), в то время как импортная осталась практически неизменной. Однако по отдельным направлениям, таким как Польша и Китай, ставки выросли в два-три раза.