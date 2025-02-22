Молодой, талантливый Чынгыз Асаналиев — один из тех, кто создает будущее кыргызского искусства.

Мы поговорили с ним о творчестве, планах на будущее и о том, как он видит развитие анимации в Кыргызстане.

— Расскажите немного о себе. Чем увлекаетесь, помимо рисования?

— Родился в Караколе. После 9-го класса я поступил в колледж архитектуры и строительства, учился на архитектора. Мой дедушка был художником. Говорят, многие качества передались мне от него. Я самоучка. После колледжа я познакомился с таким направлением, как диджитал-арт. Потом открыл для себя анимацию. Мне тогда казалось, что это очень сложно.

Я предпочитаю активный образ жизни, в частности скейтбординг и сноубординг. Люблю атмосферу тусовок, собирать людей, устраивать мероприятия, слушать и коллекционировать музыку. Диджеинг — это мое хобби, которое стало приносить деньги.

— Вы были одним из авторов на прошедшей недавно выставке «Голос Земли». Это ваша первая экспозиция? Вообще, вам важно, как художнику, участие в подобных мероприятиях?

— До этого уже выставлял какие-то работы, в колледже были персональные экспозиции. Это интересный офлайн-формат, когда люди специально приходят и смотрят на картины. Для меня интернет-контент более близок — не надо искать площадку, заморачиваться над открытиями. Можно просто опубликовать работу на платформе и видеть, как она набирает охваты, читать комментарии, получать прямой фидбэк к своему творчеству. Но такого творчества становится так много, что оно перестает цениться как то, которое выставляется в музеях.

Я бы хотел когда-нибудь сделать персональную выставку, не традиционную, а, может быть, какую-нибудь экспериментальную.

— Что для вас значит быть творческим человеком?

— Быть творческим человеком — это мыслить шире. Творческие люди мыслят не по какой-то прямой, у них объемное мышление. Когда получается миксовать ощущения, эмоции, цифры, деньги, идеи, тогда выходит что-то прикольное.

— Есть ли для вас запретные темы, на которые не стали бы делать работы?

— Запретных тем нет. Раньше стеснялся рисовать обнаженные тела. Сейчас мне все равно, могу сделать и выложить максимально открытые работы. Я стараюсь создавать провокационные работы. Мне нравится, когда работа нестандартная и сильно выделяется своей неканоничностью.

Такие вещи, как эпос «Манас», духовный мир, религия, — это то, что может сильно задеть людей: в эти высокие темы я не стал бы лезть.

— Что вас больше всего привлекает: создание персонажей, миров или же анимация движения?

— Раньше мне была интересна анимация движения, я ее изучал. Сейчас фокусируюсь на идее, на арт-дирекшене — это визуальный стиль, конечная картинка. Тут важны режиссура, как работают драматургия, читабельность, последовательность кадров, ритм, музыка и тому подобное.

— Как относитесь к мнению, что сегодняшняя молодежь инфантильна и пассивна? Вообще, сложно ли быть новым поколением кыргызстанцев?

— Думаю, это просто такое время. Есть образ мышления, направленный на зарабатывание денег, чтобы обеспечивать себя. Но есть и такие вещи, как жить здесь и сейчас и наслаждаться возможностями. Мы не будем больше молодыми. Я, скорее, отношусь ко вторым.

Фото из личного архива Чынгыза Асаналиева

В Кыргызстане легко сделать что-то новое, что-то запустить, но продвигать это сложно. Многие ребята, которые очень талантливые и способные, двигаются просто из веры в себя, в то, что создают. Но, когда дело доходит до масштабирования, никакой поддержки нет. Ее очень сложно получить, и непонятно, где ее можно взять, что на самом деле сильно разочаровывает.

— Какие творческие планы на будущее?

— Я сейчас работаю над веб-сериалом «Кека» про уличного хулигана, который попадает в абсурдные передряги. Для меня цель — создать действительно что-то новое, запоминающееся с большими охватами просмотров.

В целом моя миссия — развитие анимации у нас в Кыргызстане. Но чтобы развивать ее, нужно развивать много чего — и культуру, и видение, образ мышления людей. Сейчас я с командой обучаю молодых режиссеров создавать авторкие проекты в Compass College.

Я был в жюри на фестивале анимации в Алматы, был как гость на Азербайджанском фестивале. Познакомился со многими участниками из Европы, Америки, Канады. Почему бы у нас не сделать такой фестиваль-конкурс на уровне Центральной Азии, куда можем пригласить мировых спикеров из разных студий? И проводить его ежегодно?

Кино у нас уже хорошо развивается, а для анимации нужен подобный фестиваль, чтобы все началось двигаться.